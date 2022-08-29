В Балтийском море на пассажирском лайнере вспыхнул пожар
Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock
В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica вспыхнул пожар.
Теплоход курсирует между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция), на борту находятся 300 человек, передает Rus.Delfi.
«Мы предупредили все находящиеся поблизости суда и вертолеты, что может возникнуть необходимость спасать людей», – сказала пресс-секретарь шведского Департамента водных путей Лиза Мёрнинг.
«Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж охлаждает зону пожара водой», – сказал занимающийся пожаром сотрудник Йонас Франзен, добавив, что возгорание произошло от находящегося на автопалубе рефрижератора.
По словам Франзена, пару человек с судна эвакуированы, но решение о полномасштабной эвакуации должен принять руководитель спасательной операции.
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