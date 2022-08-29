Поделиться:

В Балтийском море на пассажирском лайнере вспыхнул пожар

Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica вспыхнул пожар.

Теплоход курсирует между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция), на борту находятся 300 человек, передает Rus.Delfi.
«Мы предупредили все находящиеся поблизости суда и вертолеты, что может возникнуть необходимость спасать людей», – сказала пресс-секретарь шведского Департамента водных путей Лиза Мёрнинг.
«Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж охлаждает зону пожара водой», – сказал занимающийся пожаром сотрудник Йонас Франзен, добавив, что возгорание произошло от находящегося на автопалубе рефрижератора.
По словам Франзена, пару человек с судна эвакуированы, но решение о полномасштабной эвакуации должен принять руководитель спасательной операции.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Поделиться:
Айн Ханшмидт: боюсь, что запуск СПГ-терминала затянется
Розы, вазелин и реактивные двигатели: как торговать с Россией и не нарушить санкции?
Из-за санкций стекло подорожало почти в два раза, но бизнес не разбился
Влияние санкций
Министр экономики отчитала Eesti Gaas: российский газ покупать нельзя – даже у Латвии! Eesti Gaas: тогда принимайте четкие решения!
Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Война опустошила кошельки инвесторов Балтийской фондовой биржи
Война в Украине отразилась и на Балтийской фондовой бирже. Особенно тяжело пришлось акциям компаний, торгующимся на альтернативной бирже First North.
Война в Украине отразилась и на Балтийской фондовой бирже. Особенно тяжело пришлось акциям компаний, торгующимся на альтернативной бирже First North.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
Что жители Эстонии думают о феминизме?
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономический блог Райво Варе: напряженность в Украине начинает нарастать
Хотя Путин способен еще год вести войну на истощение, время все больше работает против него, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Хотя Путин способен еще год вести войну на истощение, время все больше работает против него, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Все мнения
Mнение
Экономический блог Райво Варе: напряженность в Украине начинает нарастать
Хотя Путин способен еще год вести войну на истощение, время все больше работает против него, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Хотя Путин способен еще год вести войну на истощение, время все больше работает против него, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Все мнения
Эпицентр
Тушите свет: подорожание электричества ударило по муниципальным бюджетам
Резкое подорожание электричества поставило местные самоуправления перед серьезной проблемой: каким образом сохранить оказание услуг на прежнем уровне и при этом не перерасходовать бюджет.
Резкое подорожание электричества поставило местные самоуправления перед серьезной проблемой: каким образом сохранить оказание услуг на прежнем уровне и при этом не перерасходовать бюджет.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение