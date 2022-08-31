Новости

31 августа 2022 в 9:22 Поделиться:









Банк: Euribor растет, проверьте свои обязательства

Большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, которая была отрицательной семь лет подряд и вновь стала положительной в начале июня этого года. Фото: Andras Kralla

По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, длительный период отрицательных процентных ставок создал у людей с банковскими кредитами иллюзию, что Euribor больше и не поднимется выше нуля. Однако сейчас мы находимся в ситуации, когда рост Euribor все больше сказывается на ежемесячных бюджетах людей, и суммы, связанные с процентной ставкой, могут еще больше вырасти в ближайшем будущем, сообщает банк в пресс-релизе.

«Будет очень важно следить за тем, как начинает меняться экономическая картина и в каком направлении движутся тенденции. Для кредита в размере 100 000 евро, если Euribor повышается на один процент, это означает дополнительные расходы в размере около 50 евро в месяц. С другой стороны, при четырехпроцентной ставке она будет более значительной – 200 евро. Такие сценарии обязательно нужно учитывать при получении кредита или принятии решений по уже взятому кредиту», – подчеркивает руководитель отдела розничного банкинга Luminor.