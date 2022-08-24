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    Ставка Euribor выросла до 0,9%

    Если 1 июля шестимесячная ставка Euribor составляла 0,2%, то к 1 августа она поднялась до 0,65%, а по состоянию на 22 августа составляла уже 0,908%.Фото: Shutterstock

    В последние недели европейская процентная ставка межбанковского денежного рынка (Euribor), к которой привязана значительная часть жилищных кредитов в Эстонии, выросла до 0,9%.

    Ставка Euribor, которая была отрицательной с конца 2015 года, в мае этого года все еще составляла -0,2 процента, а в июне достигла нуля, пишет rus.err.ee.
    Если 1 июля шестимесячная ставка Euribor составляла 0,2%, то к 1 августа она поднялась до 0,65%, а по состоянию на 22 августа составляла уже 0,908%.
    Процентная ставка по домашним кредитам, привязанным к Euribor, обычно меняется два раза в год.
    Swedbank ранее отмечал, что, например, при сумме жилищного кредита в 50 000 евро повышение Euribor на 1% увеличивает ежемесячный платеж на 25 евро.

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