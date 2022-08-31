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    ЕС приостановит соглашение об облегченной выдаче виз россиянам

    Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи станет более длительной. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но полного запрета не будет, поскольку по этому поводу нет единодушного мнения, сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи станет более длительной, передает Русская служба Би-би-си.
    Страны ЕС, однако, не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам России. Мнения европейских политиков по этому поводу разделились: страны Балтии и Финляндия требовали согласованного решения Евросоюза о невыдаче виз, а Германия и Франция были против.
    Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, еще в июне прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал не только включить приостановку выдачи туристических виз в восьмой пакет санкций против России, но и не пускать россиян с уже действующими туристическими визами.
    Германия и некоторые другие члены Евросоюза, а также еврокомиссар Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отъезда из России для противников власти.

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