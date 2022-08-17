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    Рейнсалу: россиянам, получившим визы в других странах ЕС, можно заблокировать въезд в Эстонию

    По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России.Фото: Andras Kralla

    Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам заблокировать въезд гражданам России, получившем визу в третьем государстве ЕС, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает rus.err.ee.

    В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в странах Европейского Союза: «Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией».
    Рейнсалу констатировал, что законы Евросоюза это позволяют, и привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.
    По словам министра, целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России, и во имя этого ведется работа.
    «Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией. Что касается закрытия эстонской наземной границы, то над этим наши специалисты работают».

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