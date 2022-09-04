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dv.ee

4 сентября 2022 в 10:22 Поделиться:









Премьер-министр Швеции: мы предоставим энергетическим компания Балтии гарантии ликвидности

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон Фото: TT NEWS AGENCY, Scanpix

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала предоставить энергетическим компаниям стран Балтии гарантии ликвидности, для того, чтобы энергетический кризис на севере Европы не перерос в кризис финансовый. Объемы и характер помощи пока прорабатываются.

Андерссон, выступая на пресс-конференции в субботу 3 сентября, отметила, что приостановка Россией прокачки газа через «Северный поток» грозит очередным ростом цен на электроэнергию после открытия биржи в понедельник.

«Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом», — предупреждает Андерссон.

Чтобы дать энергетическим компаниям северных стран «передышку» Швеция планирует предоставить им гарантии ликвидности. Конкретные детали плана премьер-министр не разглашает, но уже известно, что оценивается он в «сотни миллиардов крон».