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    Премьер-министр Швеции: мы предоставим энергетическим компания Балтии гарантии ликвидности

    Премьер-министр Швеции Магдалена АндерссонФото: TT NEWS AGENCY, Scanpix

    Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала предоставить энергетическим компаниям стран Балтии гарантии ликвидности, для того, чтобы энергетический кризис на севере Европы не перерос в кризис финансовый. Объемы и характер помощи пока прорабатываются.

    Андерссон, выступая на пресс-конференции в субботу 3 сентября, отметила, что приостановка Россией прокачки газа через «Северный поток» грозит очередным ростом цен на электроэнергию после открытия биржи в понедельник.
    «Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом», — предупреждает Андерссон.
    Чтобы дать энергетическим компаниям северных стран «передышку» Швеция планирует предоставить им гарантии ликвидности. Конкретные детали плана премьер-министр не разглашает, но уже известно, что оценивается он в «сотни миллиардов крон».

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