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    194-й день войны в Украине: ВСУ наступает на востоке, судно с украинским зерном для голодающих стран прибыло в Эфиопию

    Идет 194-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 5 сентября.

    Украинские солдаты на учебном полигоне в Южной Англии.Фото: Frank Augstein, AP Photo, Scanpix
    За прошедшие сутки Россия нанесла 25 ракетных и не менее 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах Харькова, Дмитровки, Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы, Соледара, Николаева, Вознесенска, Очакова, Сухого Пруда и Безымянного, сообщил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
    В ночь на 5 сентября в Никополе обстрелом российской тяжелой артиллерии были повреждены 10 жилых зданий, включая высотный многоквартирный дом, а также школа, кафе и магазин, об этом рассказал губернатор Днепропетровской области Валерий Резниченко. Данных о потерях и пострадавших чиновник не привел.
    По данным украинского Генерального штаба, за минувшие сутки потери российской стороны составили около 300 человек. Кроме того, войска вторжения лишились 19 танков и 29 боевых бронированных машин. Над Украиной сбиты две крылатые ракеты.
    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил бойцов ВСУ за освобождение трех населенных пунктов: «Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области – освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства». При этом он не упомянул конкретных названий.
    Несмотря на необходимость сдерживать украинское наступление на юге, основной задачей российских сил вторжения почти наверняка остается собственная наступательная операция на Донбассе, говорится в ежедневной сводке британской военной разведки. Основные направления российского наступления – у Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Аналитики полагают, что Россия по-прежнему стремится выйти к административным границам Донецкой области, что позволит формально объявить об «освобождении Донбасса». При этом темпы наступления на Бахмутском направлении составляют не более 1 км в неделю.
    Оккупационные власти Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ завершила работу на Запорожской АЭС в Энергодаре и покинула станцию. На объекте пока останутся только два наблюдателя. Это подтвердила также и украинская сторона.
    «Украинские силы добились достаточно существенного прогресса, чтобы вызвать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня точно следовали за оптимистичной риторикой Кремля», – говорят аналитики вашингтонского Института изучения войны. Согласно сегодняшней сводке организации, украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и захватили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. «Украинские силы работают над тем, чтобы лишить российскую сторону необходимых припасов, нарушить их командование и управление и ослабить их боевой дух, даже если контрнаступательные наземные атаки продолжаются. Русские время от времени будут контратаковать и отвоевывать утраченные позиции, и, конечно же, вероятно, будут проводить ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска», – комментируют ситуацию на фронте эксперты.
    Служба безопасности Украины объявила, что собрала доказательства военных преступлений еще двоих российских генералов. «Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко. Еще одному военному преступнику – командующему 2-го армейского корпуса "народной милиции ЛНР" генерал-майору Эседулли Абачеву сообщено о подозрении», – говорится в сообщении СБУ. Следствие называет Чайко одним из непосредственных организаторов и авторов плана полномасштабного вторжения в Украину на его северном направлении. Абачева в свою очередь подозревают в руководстве войсками, действовавшими на востоке, задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.
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    23 июля 2022
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    Первый корабль с зерном из Украины, предназначенным для самых бедных стран, наиболее пострадавших от продовольственного кризиса, прибыл в пункт назначения – порт Джибути в Эфиопии. Судно Brave Commander доставило 23 000 тонн пшеницы под эгидой Всемирной продовольственной программы. Второе судно, зафрахтованное ВПП, уже готово к отправлению – MV Karteria доставит 37 000 тонн пшеницы в Йемен. Всего с момента частичной разблокировки черноморских портов Украины из них вышло около 50 судов с продовольствием, всего вывезено 1,2 млн тонн зерна.
    Великобритания продляет курс обучения для украинских военных с трех до пяти недель, об этом пишет издание The Kyiv Independent. Всего в рамках обучающих курсов, запущенных в Соединенном Королевстве в июне, обучение уже прошли около 4700 украинских военных. Увеличение продолжительности курсов может косвенно свидетельствовать о позитивном для Украины развитии ситуации на фронте, позволяющем не спешить с возвращением обученных специалистов на позиции.

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