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    Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна

    Сидят (справа налево): президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Стоят (справа налеву): министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар.Фото: Vadim Savitsky, Scanpix

    Российская и украинская делегации при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов, передает Русская служба Би-би-си.

    После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море – захвачены Россией.

    ООН рассматривает это как большую дипломатическую победу в разгар жестокой войны, которая длится уже пять месяцев. Там считают возобновление экспорта жизненно важным как для Украины, так и для всего мира, поскольку остановка вывоза зерна ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность.

    Представители ООН заявили, что надеются на скорейшее воплощение договоренности в жизнь. В субботу в Стамбуле начнут создавать координационный центр, который будет обеспечивать безопасность и соблюдение условий всеми сторонами.
    По оценкам представителей ООН, участвовавших в подписании, налаживание схемы транспортировки, вероятно, займет несколько недель.
    По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна.
    Вывозить зерно придется через заминированные воды вокруг черноморских портов, что, по сути, означает перемирие на воде.

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