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23 июля 2022 в 7:28 Поделиться:









Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна

Сидят (справа налево): президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Стоят (справа налеву): министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Vadim Savitsky, Scanpix

Российская и украинская делегации при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов, передает Русская служба Би-би-си.

После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море – захвачены Россией. ООН рассматривает это как большую дипломатическую победу в разгар жестокой войны, которая длится уже пять месяцев. Там считают возобновление экспорта жизненно важным как для Украины, так и для всего мира, поскольку остановка вывоза зерна ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Представители ООН заявили, что надеются на скорейшее воплощение договоренности в жизнь. В субботу в Стамбуле начнут создавать координационный центр, который будет обеспечивать безопасность и соблюдение условий всеми сторонами.

По оценкам представителей ООН, участвовавших в подписании, налаживание схемы транспортировки, вероятно, займет несколько недель.

По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна.

Вывозить зерно придется через заминированные воды вокруг черноморских портов, что, по сути, означает перемирие на воде.