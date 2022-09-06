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    Германия продлит срок эксплуатации АЭС

    В начале этого года Германия закрыла три АЭС. Предполагалось, что к концу года ФРГ откажется от остальных трех АЭС. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Германия продлит до весны следующего года срок эксплуатации двух из трех продолжающих работать АЭС, чтобы избежать перебоев с поставками электричества ближайшей зимой, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

    По его словам, две из трех АЭС «останутся действующими до середины апреля 2023 года». Министр отметил, что при необходимости они обеспечат «экстренный резерв» этой зимой.
    По сообщению европейских СМИ, министр добавил, что две АЭС будут отключены от сети, но будут находиться в «режиме ожидания», и их можно будет подключить в случае кризисной ситуации, передает «Интерфакс».
    Речь идет об АЭС, расположенных на юге ФРГ, – «Изар 2» и «Неккарвестхайм».
    При этом Хабек, который является членом партии «зеленых», отметил, что Германия не будет отказываться от своего решения окончательно избавиться от атомной энергетики.
    В начале этого года Германия закрыла три АЭС. Предполагалось, что к концу года ФРГ откажется от остальных трех АЭС. Однако, теперь, к концу 2022 года закрыта будет только АЭС, расположенная в Эмсланде в Нижней Саксонии.
    Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.

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