Eesti Energia будет продавать электричество по фиксированной цене. Как это будет работать?

Старейшая баня Таллинна: раньше – прибыльный бизнес, теперь – предмет ностальгии

«Вряд ли вы догадаетесь, что это баня. Скорее, здание можно принять за кинотеатр или небольшой театр», – писал в феврале 1929 года обозреватель газеты Vaba Maa, посетивший баню Kalma в преддверии открытия.

«Вряд ли вы догадаетесь, что это баня. Скорее, здание можно принять за кинотеатр или небольшой театр», – писал в феврале 1929 года обозреватель газеты Vaba Maa, посетивший баню Kalma в преддверии открытия.