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    Связанный с Bolt эстонский кредитный бизнес нарушил литовское законодательство

    В четверг эстонский стартап Bolt объявил о начале сотрудничества с ESTO с целью создать услугу платежей в рассрочку Bolt Pay Later.Фото: Liis Treimann

    Центральный банк Литвы сообщил, что дочерняя компания эстонского кредитного бизнеса ESTO прилагала недостаточные усилия для оценки кредитоспособности клиентов, и тем самым нарушила законодательство, пишет Äripäev.

    В четверг эстонский стартап Bolt объявил о начале сотрудничества с ESTO с целью создать услугу платежей в рассрочку Bolt Pay Later.
    Центральный банк Литвы же сообщил, что ESTO предоставляет кредиты в Литве клиентам, не обладающим достаточной кредитоспособностью. Кроме того, в ряде случаев компания выдавала потребителю слишком дорогие кредиты, тем самым нарушая его интересы. По данным Центробанка Литвы, компания признала свою вину. За нарушение закона на ESTO был наложен штраф в размере 15 000 евро.
    Деятельность ESTO и ранее вызывала вопросы о том, не вводит ли компания клиентов в заблуждение и не слишком ли легко выдает им кредиты. В прошлом году «Деловые ведомости» писали, что в связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Несмотря на то, что в договорах ESTO есть вся информация о том, насколько дорогим может оказаться получение кредита, найти ее не так-то просто. Например, на веб-сайте фирмы клиентов убаюкивают сообщениями о том, что услуге не сопутствует никакая плата за договор и администрирование, и клиент сам может решать вопрос о способе погашения.
    Однако если клиент опаздывает с одним возвратным платежом по рассрочке, его неоплаченный счет считается кредитом, снятым для использования с кредитного счета. Это означает, что начинают набегать проценты, на которые клиент, беря рассрочку, не рассчитывал.
    ESTO AS
    Владельцы Мартин Устаал (19,2%), Микк Метса (19,6%), Вахур Раявер через компанию Eesti Eksport OÜ (15%), Кристьян Тийк через компанию Entourage OÜ (15%), Иво Тахк через компанию Wellman OÜ (19. 9%), Микк Михкель Нургес (9,7%), Петер-Станислав Трейалт (1,1%), Сийм Нургес (0,5%).
    В 2021 году ESTO заработала 1,5 миллиона евро процентного дохода по сравнению с 3 миллионами евро годом ранее.
    Объем кредитных портфелей в прошлом году составил более 30 млн евро, в 2020 году – 19,5 млн евро.
    Чистая прибыль в 2021 году составила 3,3 миллиона евро.

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