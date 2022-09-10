Связанный с Bolt эстонский кредитный бизнес нарушил литовское законодательство
В четверг эстонский стартап Bolt объявил о начале сотрудничества с ESTO с целью создать услугу платежей в рассрочку Bolt Pay Later.Фото: Liis Treimann
Центральный банк Литвы сообщил, что дочерняя компания эстонского кредитного бизнеса ESTO прилагала недостаточные усилия для оценки кредитоспособности клиентов, и тем самым нарушила законодательство, пишет Äripäev.
В четверг эстонский стартап Bolt объявил о начале сотрудничества с ESTO с целью создать услугу платежей в рассрочку Bolt Pay Later.
Центральный банк Литвы же сообщил, что ESTO предоставляет кредиты в Литве клиентам, не обладающим достаточной кредитоспособностью. Кроме того, в ряде случаев компания выдавала потребителю слишком дорогие кредиты, тем самым нарушая его интересы. По данным Центробанка Литвы, компания признала свою вину. За нарушение закона на ESTO был наложен штраф в размере 15 000 евро.
Деятельность ESTO и ранее вызывала вопросы о том, не вводит ли компания клиентов в заблуждение и не слишком ли легко выдает им кредиты. В прошлом году «Деловые ведомости» писали
, что в связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
Несмотря на то, что в договорах ESTO есть вся информация о том, насколько дорогим может оказаться получение кредита, найти ее не так-то просто. Например, на веб-сайте фирмы клиентов убаюкивают сообщениями о том, что услуге не сопутствует никакая плата за договор и администрирование, и клиент сам может решать вопрос о способе погашения.
Однако если клиент опаздывает с одним возвратным платежом по рассрочке, его неоплаченный счет считается кредитом, снятым для использования с кредитного счета. Это означает, что начинают набегать проценты, на которые клиент, беря рассрочку, не рассчитывал.
ESTO AS
Владельцы Мартин Устаал (19,2%), Микк Метса (19,6%), Вахур Раявер через компанию Eesti Eksport OÜ (15%), Кристьян Тийк через компанию Entourage OÜ (15%), Иво Тахк через компанию Wellman OÜ (19. 9%), Микк Михкель Нургес (9,7%), Петер-Станислав Трейалт (1,1%), Сийм Нургес (0,5%).
В 2021 году ESTO заработала 1,5 миллиона евро процентного дохода по сравнению с 3 миллионами евро годом ранее.
Объем кредитных портфелей в прошлом году составил более 30 млн евро, в 2020 году – 19,5 млн евро.
Чистая прибыль в 2021 году составила 3,3 миллиона евро.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!