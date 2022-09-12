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Лаура Сакс

12 сентября 2022 в 9:39 Поделиться:









Lemeks показала в прошлом году рекордный оборот и заработала рекордную прибыль

Снимок иллюстративный. Фото: Liis Treimann

В прошлом году оборот Lemeks AS составил 193 млн евро, что на 61% больше позапрошлогоднего. По словам председателя правления фирмы Юри Кюльвика, причиной столь хорошего года стал тот факт, что деньги, не израсходованные во время эпидемии коронавируса, были инвестированы в обновление домов в Эстонии и Европе, что повлекло за собой резкий рост спроса на товары лесной промышленности.

В прошлом году фирма заработала почти 32 млн коммерческой прибыли, а вся прибыль за коммерческий год составила почти 38 млн евро. В позапрошлом году оборот концерна составил около 120 млн, а коммерческая прибыль – 13 млн и вся прибыль за год – 10 млн.