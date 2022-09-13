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13 сентября 2022 в 6:44 Поделиться:









Исследование: нехватка рабочей силы значительно увеличила рабочую нагрузку

Гораздо больше работы в этом году пришлось выполнять сотрудникам в сфере размещения и питания, где еще в прошлом году были сильные ограничения из-за кризиса в области здравоохранения. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Результаты исследования рынка труда, организованного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что, по мнению 34% работающих людей, за год их рабочая нагрузка увеличилась. Больше всего нагрузка возросла у работников с профессиями в сфере питания и размещения, а также у людей, работающих в государственных учреждениях, сообщается в пресс-релизе.

В исследовании было задействовано более 10 000 наемных работников, которых попросили оценить, как за год изменилась рабочая нагрузка на их должности. 34% респондентов отметили, что за год их рабочая нагрузка увеличилась. И только 9% работающих людей почувствовали уменьшение рабочей нагрузки.