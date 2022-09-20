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    Ставки растут, кредиты раздаются, банки в клиентах не сомневаются

    Euribor растет, деньги обесцениваются. Самое время взять кредит?Фото: Erik Prozes

    Несмотря на то, что новости о повышении процентных ставок появляются с завидной регулярностью, эстонские банки пока не почувствовали значительных изменений в поведении клиентов, желающих взять жилищный кредит. Ужесточать политику кредитования они пока тоже не собираются.

    Согласно регуляции Центробанка, при выдаче кредитов банки анализируют платежеспособность клиента при процентной ставке 6% или исходя из предположения, что после заключения договора процентная ставка вырастет на 2%, в зависимости от того, что из них больше. Это превышает нынешнюю ставку, поэтому пока банки беспокойства не проявляют.

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