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Олеся Лагашина

20 сентября 2022 в 6:51 Поделиться:









Ставки растут, кредиты раздаются, банки в клиентах не сомневаются

Euribor растет, деньги обесцениваются. Самое время взять кредит? Фото: Erik Prozes

Несмотря на то, что новости о повышении процентных ставок появляются с завидной регулярностью, эстонские банки пока не почувствовали значительных изменений в поведении клиентов, желающих взять жилищный кредит. Ужесточать политику кредитования они пока тоже не собираются.

Согласно регуляции Центробанка, при выдаче кредитов банки анализируют платежеспособность клиента при процентной ставке 6% или исходя из предположения, что после заключения договора процентная ставка вырастет на 2%, в зависимости от того, что из них больше. Это превышает нынешнюю ставку, поэтому пока банки беспокойства не проявляют.