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    Торговые сети сокращают часы работы магазинов с целью экономии

    Selver сократил часы работы магазинов с сентября, в Rimi эта идея сейчас обсуждается. Фото: Liis Treimann

    По словам генерального директора Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, из-за высоких цен на электроэнергию часы работы некоторых магазинов могут быть сокращены. Об этом пишет Ärileht.

    Падумяэ считает данную меру одной из возможностей экономии. «Мы учитываем расположение магазинов, а также продажи. В первую очередь рассматриваем раннее утро и поздний вечер. Сейчас мы также обсуждаем этот вопрос с торговыми центрами, где находятся магазины Rimi», – пояснил он, добавив, что конкретнее можно будет говорить после заключения соглашений.
    Глава по коммуникациям Selver Риво Вески утверждает, что сокращение часов работы не сильно повлияет на счета, поскольку крупнейшие потребители энергии – холодильники и системы отопления – продолжают работать даже тогда, когда клиентов в магазине нет. Вески отмечает, что единственная экономия от более короткого рабочего дня может быть связана с затратами на рабочую силу и освещение.
    Несмотря на это, с сентября Selver сократил время работы некоторых магазинов. Как передает rus.err.ee, теперь они открываются на час позже и закрываются на час раньше.
    Глава отдела бухгалтерского учета Selver Кристьян Андерсон также считает вероятным закрытие некоторых магазинов.
    Андерсон сказал в передаче Vikerhommik, что некоторые магазины крупных торговых сетей станут убыточными, что приведет к их закрытию: «Конечно, может быть какая-то корректировка количества магазинов в сторону уменьшения. Сложно прогнозировать, насколько у кого-то хватит смелости и выдержки пережить это время. Существующие сети, скорее всего, новых продуктовых магазинов открывать не будут».
    Prisma и Maxima заявили, что пока не планируют сокращать время работы магазинов. Вместо этого компании ведут работы по снижению потребления электроэнергии: вводят в употребление энергосберегающее светодиодное освещение, энергоэффективные холодильники и так далее.

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