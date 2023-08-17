Министерство юстиции готовит массовую чистку Коммерческого регистра
90 000 непредставленных годовых отчетов, количество неактивных компаний превышает количество активных, хронически сложный процесс ликвидации предприятий – министр юстиции Калле Лаанет обещает взять ситуацию под контроль.
Министр юстиции Калле Лаанет.Фото: Andras Kralla
Объявленная с большой помпой в феврале нынешнего года поправка к закону, позволяющая в упрощенном порядке исключать из Коммерческого регистра компании, не представившие финансовую отчетность, не принесла ожидаемых изменений, констатирует Äripäev.
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