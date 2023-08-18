Лариса Шабунова: спрос хороший в перспективе нескольких лет. Будем нанимать больше людей
Руководитель Fortaco Estonia Лариса ШабуноваФото: Елизавета Кузнецова
Заказы завода Fortaco – одного из крупнейших работодателей Нарвы – растут, поэтому компания объявила о расширении. Но без европейских денег этого могло и не произойти, рассказала директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова «Деловым ведомостям».
Один из крупнейших работодателей Нарвы, металлообрабатывающий завод Fortaco, в пятницу объявил о готовящемся расширении: у завода появится еще один корпус в нарвском промышленном парке Кадастику.
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