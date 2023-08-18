Rimi увеличила оборот и прибыль на фоне повышения цен
Во втором квартале 2023 года торговая сеть Rimi значительно увеличила как оборот, так и прибыль в странах Балтии на фоне инфляции, согласно квартальному отчету шведской материнской компании ICA Gruppen AB.
Выручка от продаж Rimi Baltic в Эстонии выросла больше всего: на 7,9% до 118,1 млн евро.Фото: Лийз Трейманн
Операционная прибыль Rimi Baltic увеличилась на целых 66% до 264 миллионов крон (22,3 млн евро). Маржа прибыли увеличилась на 1,5 процентных пункта до 5%, сообщает Äripäev.
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