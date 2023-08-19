Фармацевтическая оптовая компания Линнамяэ вновь отчиталась об убытках
Magnum AS – оптовый продавец фармацевтической продукции, совладельцем которого является крупный эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ, вновь отчитался о годовых убытках, при этом показатели оборота показывают рост.
За последний отчетный период Magnum понесла убыток в размере 137 303 евро.Фото: Рауль Меэ
Фармацевтическая оптовая компания Magnum владеет несколькими предприятиями в Эстонии, Финляндии, Литве и Латвии, напоминает Äripäev.
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