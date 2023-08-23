Индийский аппарат «Викрам» с луноходом на борту совершил посадку на Луну

Итоги полугодия: во что инвестируют клиенты Luminor?

По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.

По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.