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Äripäev

23 августа 2023 в 11:33









Пальтс пообещал задекларировать запрещенное пожертвование Рейнсалу

Предприниматель Тынис Пальтс. Фото: Liis Treimann

Комитет по контролю за финансированием политических партий объявил завершенным расследование запрещенного пожертвования Урмасу Рейнсалу. Это произошло после того, как совершивший пожертвование Тынис Пальтс пообещал задекларировать его.

Напомним, предприниматель Тынис Палтьс через свою фирму финансировал предвыборную кампанию коллеги по партии Урмаса Рейнсалу. При этом платеж связанному с Тынисом Пальтсом юридическому лицу не был заявлен в расходах на предвыборную кампанию.