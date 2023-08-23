Пальтс пообещал задекларировать запрещенное пожертвование Рейнсалу

Просроченные кредиты и потенциальные взыскания грозят устойчивости Estateguru
Estateguru, краудфандинговая платформа для кредитования проектов недвижимости, теряет надежность в глазах инвесторов из-за опозданий по налогам, увеличения доли просроченных кредитов и постоянно растущих убытков.
Estateguru, краудфандинговая платформа для кредитования проектов недвижимости, теряет надежность в глазах инвесторов из-за опозданий по налогам, увеличения доли просроченных кредитов и постоянно растущих убытков.