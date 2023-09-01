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dv.ee

1 сентября 2023 в 8:04









Обзор рынка недвижимости: в первом полугодии цены продолжили расти

Пярну. Фото иллюстративное. Фото: burtika

Обзор рынка продажи квартир за первое полугодие 2023 года, проведенный порталом Kinnisvara24, показывает значительный рост предложения. В то же время снижать цены продавцы пока не готовы.

Так как рынок сделок в целом является более пассивным, чем год назад, количество остающихся непроданными квартир растет. В связи с общим подорожанием стоимости жизни продавцы пока не готовы снижать цены, и по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра по сделкам с квартирами в более крупных городах увеличилась.