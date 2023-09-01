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dv.ee

1 сентября 2023 в 7:05









Один из основных клиентов Metaprint по-прежнему выпускает в России строительную пену

Производство завода Krimelte. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Одним из основных клиентов в России компании Metaprint, оказавшейся в центре внимания в связи с предпринимательской деятельностью супруга премьер-министра Каи Каллас, является эстонский концерн Krimelte, который в прошлом году был переименован в Wolf Group.

Как сообщается на сайте этой компании, ее производственное подразделение в подмосковном Жуковском является одним из ведущих российских производителей пенополиуретана, пишет rus.err.ee.

Wolf Group успешно занимается производством и сбытом строительной пены, герметиков, клеев, средств для очистки и обработки поверхностей, а также строительных плит: в прошлом году консолидированная выручка компании превысила 154 млн евро, что стало самым высоким показателем за всю ее историю.

Сотрудничество с Metaprint началось в 2003 году, когда Metaprint начало производить для концерна аэрозольную упаковку.

ERR в течение двух дней не удалось получить у Wolf Group ответы на вопросы о том, работает ли до сих пор российский завод концерна, как повлияли санкции на его деятельность, является ли Wolf Group по-прежнему клиентом Metaprint в России и что в концерне думают об этичности ведения бизнеса в России в настоящее время.