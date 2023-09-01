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1 сентября 2023 в 11:11









Украина объявила Pepsi и Mars «спонсорами войны»

Продукция компании PepsiCo Фото: MARIO TAMA, Getty Images/AFP, Scanpix

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в список «международных спонсоров войны» крупные международные продовольственные компании PepsiCo и Mars. Обоснованием решения стало то, что бренды продолжают производить и продавать продукцию на территории России.

По данным украинских чиновников, PepsiCo имеет в России 19 заводов, около 20 000 сотрудников и 40 000 сельскохозяйственных рабочих. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по величине компанией в сфере напитков и продуктов питания в Российской Федерации. Оборот ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» за 2022 год увеличился до $2,59 млрд, в частности, чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн по сравнению с 2021 годом. В бюджет РФ было уплачено более $115 млн налогов.

Что касается Mars, то компания инвестировала в российскую экономику порядка $2,5 млрд, создала более 6000 рабочих мест и имеет 10 заводов на территории РФ. Оборот ООО «Марс» за 2022 год вырос до $2,45 млрд, чистая прибыль увеличилась на 59% до $377 млн, в бюджет были уплачены налоги на сумму более $93 миллионов.

Обе международные группы продолжают производить и продавать продукцию на территории России, а также нанимать новых сотрудников. НАПК упоминает и о случае, когда упаковки чипсов Lays (бренд PepsiCo) были обнаружены в рационах солдат российской армии. Обе компании ранее обещали ограничить операции на территории России. Mars также обещала использовать полученную на территории РФ прибыль на благотворительные проекты.

Данные о внесении компаний в список «спонсоров войны» в Украине также передаются в международную базу World-Check, которая собирает данные для выявления и управления финансовыми, нормативными и репутационными рисками. Среди компаний, уже оказавшихся в украинском списке международный алкогольный бренд Bacardi, Philip Morris Tobacco, Unilever, Bonduelle и многие другие. Внесение в список не вводит одновременного запрета работу компании на территории Украины.