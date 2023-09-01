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Алексей Шишкин

1 сентября 2023 в 9:58









79-я неделя войны в Украине: атака на аэродром у границ Эстонии, Киев в сентябре получит Abrams

Американский танк A1 Abrams на учениях на Филиппинах в августе 2023. Аналогичные машины Украина получит уже в ближайшие недели. Фото: TED ALJIBE, ALJIBE / AFP, Scanpix

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 79-ю неделю. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о ключевых событиях последних семи дней.

Эпицентром боевых действий на прошедшей недели оставался юг Запорожской области, район выбранный направлением главного удара во время летнего наступления ВСУ. По официальным данным украинских военных на утро 1 сентября, бои идут южнее Работино, в районе трассы, ведущей в город Токмак, который считается важной базой россиян на оккупированном юге Украины.

Также в сводках упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. О продвижении украинских войск на 1 километр к Вербовому сообщают и российские «военкоры».

Украинские военные в селе Работино, Токмакского района Запорожской области 25 августа. Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI, Reuters/Scanpix

Также, согласно украинским источникам, ВСУ предпринимают попытки наступления южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, войска в этих районах имеют «определенные успехи».

Министерство обороны Великобритании 27 августа сообщило об идущих в Черном море боях между российскими и украинскими войсками за так называемые «вышки Бойко» — нефтяные и газовые платформы между Крымом и Одессой. Сейчас их эксплуатирует компания «Черноморнефтегаз», подконтрольная властям аннексированного Крыма. Британские аналитики отмечают , что морские вышки имеют ценность не только как предприятия по добыче полезных ископаемых. Они также позволяют размещать ракетное вооружение, а также сажать на них военные вертолеты.

Российские военные продолжали наносить удары по территории Украины. В частности, ракетным обстрелам и налетам беспилотников подверглись Киев, Винницкая, Полтавская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Харьковская области.

В ночь на 30 августа Минобороны РФ и местные власти сообщили о крупнейшей за время войны атаке беспилотников по территории России. Летающие дроны были сбиты или нанесли удары по Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях.

Впервые дроны долетели до Пскова, где нанесли удар по аэропорту. В разведке Украины заявили, что четыре самолета уничтожены, два повреждены. Также один из беспилотников поразил топливозаправочную станцию на территории аэропорта, после чего начался сильный пожар. При этом российские власти отрицают урон от налета. Вечером 31 августа атака повторилась. По данным руководства Псковской области, на сей раз был сбит один дрон. Атаки на Псков стали ближайшими к территории Эстонии. Атакованный аэропорт находится примерно в 30 км от границы страны и в 50 км по дороге от погранперехода «Койдула».

Последствия атаки на Псков в ночь на 30 августа. Фото: IMAGO, Pskov Region Governor, Scanpix

«Псковский аэропорт был атакован и это очень близко к Эстонии. По вектору это всего лишь 30 километров от эстонской границы. Мы будем очень активно следить за ситуацией у нашего соседа», — сказал после атаки 30 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

удар по аэропорту был нанесен с территории Эстонии. Однако официальных заявлений об этом российские власти не делали. В РФ некоторые «военкоры» и пропагандисты, включая телеведущего Владимира Соловьева, заговорили о том, что. Однако официальных заявлений об этом российские власти не делали.

успешном применении нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах». Украинский лидер не упомянул, о какой цели шла речь, однако расстояние по прямой между Украиной и Псковом как раз соответствует упомянутой президентом дистанции. В свою очередь, на следующий день после атаки президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале сообщил об «: цель поражена в 700 километрах». Украинский лидер не упомянул, о какой цели шла речь, однако расстояние по прямой между Украиной и Псковом как раз соответствует упомянутой президентом дистанции.

При этом руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью заявил , что удар по Пскову был нанесен с территории самой РФ.

крупнейший с прошлой весны удар по Киеву. По данным Также 30 августа российские военные нанесли. По данным Киевской городской военной администрации , ПВО сбили 28 крылатых ракет и 16 дронов. Обломки одной из ракет упали на территории предприятия в Шевченковском районе украинской столицы, в результате чего погибли два человека. Три человека получили ранения.

в этом месяце Украина получит первую партию из 10 американских танков Abrams. Сейчас они находятся в Германии и проходят техническое обслуживание и ремонт. Как только они будут закончены, бронетехника отправится в Украину. 1 сентября издание Politico опубиковало сообщение, что уже. Сейчас они находятся в Германии и проходят техническое обслуживание и ремонт. Как только они будут закончены, бронетехника отправится в Украину.

Могила Дмитрия "Вагнера" Уткина на военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Придерживавшийся радикальных националистических взглядов Уткин был одним из ключевых командиров ЧВК "Вагнер", именно в честь него получила имя военная компания. По официальным данным, "Вагнер" погиб вместе с Евгением Пригожиным во взорвавшемся над Тверской областью самолете 23 августа. Фото: -, AFP, Scanpix

гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе, Ведомство сообщило, что опознание находившихся на борту 10 человек завершено. 29 августа Пригожин в закрытом гробу был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге. 27 августа Следственный комитет РФ подтвердил в авиакатастрофе, Ведомство сообщило, что опознание находившихся на борту 10 человек завершено. 29 августа Пригожин в закрытом гробу был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.