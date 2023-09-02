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2 сентября 2023 в 8:29









Власти Тарту намерены ввести ограничения на время продажи алкоголя в барах

Бар в Тарту. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Власти Тарту намерены установить ограничения на время розничной продажи алкоголя в барах – это может сократить количество вызовов полиции по утрам, пишет rus.err.ee.

В отличие от Таллинна и Пярну, в Тарту сегодня не действуют ограничения по времени на розничную продажу алкоголя в барах, то есть для распития на месте его можно продавать круглосуточно.

«У нас в Тарту несколько мест, которые работают до раннего утра, а люди, которые выходят оттуда, продолжают веселье на улицах. Мы должны улучшить ситуацию. Вскоре мы будем культурной столицей, а не бескультурной», – сказал руководитель Тартуского отделения полиции Сийм Линнард.

Ранее по просьбе города ночные клубы уже сократили своё время работы в среднем на полчаса, и большинство заведений работает сегодня до половины пятого утра.

«Тогда алкоголь перейдёт на чёрный рынок, например, на улицы, в такси. Безусловно, увеличится и распространение наркотиков. Из среды, которая находится под контролем, люди пойдут веселиться там, где контроля нет. От этого никому не будет лучше», – считает руководитель ночного клуба Level Ахто Калда.