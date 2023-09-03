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Элийза Матсалу

3 сентября 2023 в 10:17









Лемендик о российском бизнесе Metaprint: я не лгу, я просто не знаю, что будет дальше

Мартти Лемендик на производстве Metaprint в Эстонии. Фото: Liis Treimann

По словам владельца Metaprint Мартти Лемендика, ему сложно сказать, удастся ли компании выйти с российского рынка, и когда именно это произойдет.

Лемендик подчеркивает, что после начала войны в Украине Metaprint решил остановить строительство нового завода в России и начал подготовку к уходу с рынка. Он отметил, что на сегодняшний день предпринимателям не гарантируется ничего, кроме упреков и налогов, поэтому он не может с уверенностью сказать, что Metaprint уйдет из России. «На сегодняшний день я не могу сказать, добьемся ли мы чего-либо», – сказал Лемендик.