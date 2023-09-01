Завод «Метапринт» выглядит работающим Фото: «Бумага»

Завод Metaprint в России продолжает работать. Клиент: те, кто с головой дружит, не уходят

Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал «завершить бизнес в России» продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и «Бумага» - ее корреспондент побывал на предприятии. Владелец компании Марти Лемендик не берется предсказать, когда остановит российское производство.

«У моего мужа есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одного из своих эстонских клиентов», - заявляла премьер-министр Кая Каллас, когда в августе журналисты ERR узнали , что Stark Logistics (на 24,8% принадлежат мужу Каллас Арво Халлику) продолжала перевозки в Россию после начала войны. Халлик не только миноритарий, но и член совета, и финансовый директор Stark Logistics.

О том, что поездки - это помощь клиенту завершить бизнес в России - говорил и руководитель Stark Logistics Кристьян Крааг. «Мы продавали свои транспортные услуги Metaprint, также являющейся эстонской компанией, на основе договоренности помочь им закончить деятельность в России, поддерживая своими перевозками исполнение ранее заключенных договоров», - говорил он.

Клиент, для которого все было организовано - компания Metaprint Мартти Лемендика. Ему же принадлежит и сам перевозчик Stark Logistics (на 50,41%). По данным таможенных агрегаторов поставки не прекращались: опираясь на данные 2022 года об этом сообщил Eesti Päevaleht. Но что происходит с российскими компаниям Мартти Лемендика прямо сейчас?

Жесть в Петербурге

Основное производство - завод, где изготавливают аэрозольные баллоны, находится в Петербурге. Туда, по данным таможенного агрегатора Import Genius, эстонский Metaprint и возил заготовки («белая жесть из нелегированной стали»), но что-то - напрямую клиентам («изделия из черных металлов, баллоны без клапана»). Частично поставки попали под санкции c весны 2023 года.

Завод под Петербургом по состоянию на 31 августа выглядел работающим. Там находились сотрудники. «Бумага» заметила готовые аэрозоли на конвейере и автомобили рядом с цехом для загрузки коробок с баллонами.

5 фото Фото: «Бумага»

При этом на самом производстве и в столовой при нем во время обеденного перерыва «Бумага» увидела только около пяти сотрудников. Не все из них могут работать в «Аэропроме». По данным сервиса Rusprofile, в штате числятся 49 работников.

Кто с кем связан Постараемся коротко изложить, как связаны между собой российские и эстонские компании, эти названия вы встретите дальше в тексте. Мартти Лемендик владеет эстонским производителем аэрозольных баллончиков Metaprint AS, а также большей частью перевозчика Stark Logistics. В России у Лемендика несколько компаний, но через кипрские офшоры. «А как иначе», - комментировал он изданию Eesti Ekspress. Итак, офшору Memeflin Consultant Limited (второй его совладелец - Notrosion Management Limited - под украинскими санкциями) в России принадлежит ООО «Лемарт» (до войны собиралось строить новый завод под Петербургом), а оно, в свою очередь владеет ООО «Метапринт» (компания, которая занимается продажей продукции Metaprint). Также в системе есть ООО «Аэропром» . Эта компания отвечает за действующий завод Metaprint в России: от его лица нанимают на работу, с его гендиректором Олегом Елагиным общаются клиенты. Формально «Аэропром» напрямую принадлежит эстонской компании Pottala AS , которой владеет Эмери Лепп, финдиректор эстонского Metaprint. Но публично от лица компании выступает Лемендик.

упаковщика и кладовщика. Хотя руководство Metaprint заявляло о будущем прекращении деятельности, компания «Аэропром» в мае 2023 года искала новых сотрудников. На портале HeadHunter были размещены объявления о вакансиях бухгалтера

«Не могу комментировать конкретные объявления, не работаю с оперативной информацией, - отвечает на это Лемендик. - Мы потеряли много рабочих рук, когда по компании распространились слухи о сокращении. Но неконтролируемое сокращение численности сотрудников не входит в наши планы, ведь мы чтобы уменьшить дебиторскую задолженность, мы снижаем поставки, но клиенты продолжают нам платить».

Крааг, гендиректор Stark Logistics, говоривший до этого, что помогает эстонским клиентам завершать бизнес, не стал комментировать новые данные и переадресовал вопрос Metaprint.

Гатчина ждала эстонских денег

До войны компания собиралась расширяться в России и открывать новый завод. Для этого были куплены земельные участки - они в собственности «Лемарт», видно из полученных ДВ записей российского Единого государственного реестра недвижимости.

Строить должна была тоже эстонская компания - дочка эстонской Irest Ehitus, ООО «Ирест Строй». «Мы приступили к строительству, но остановили его, когда началась война. Вот так там все и стоит», – говорил руководитель Irest Ehitus Рейн Киудсоо.

Спустя полгода после начала войны Гатчинский район все еще ожидал инвестиций от Metaprint. В середине лета 2022 года район опубликовал прогноз социально-экономического развития, в котором было сказано, что в 2023 году компания «Лемарт» инвестирует 1,5 млрд рублей в проект «производство жестяной тары для пищевой промышленности» и создаст 100 рабочих мест.

«Учитывая сохраняющуюся обстановку, многие инвесторы перенесли реализацию инвестиционных проектов, запланированных в 2022 году, на близлежащую перспективу 2023-2025 годов», - сказано в документе , после чего следует таблица с инвестиционными проектами, в числе которых - проект «Лемарт», реализация которого, по документу, должна была продолжиться в 2023 году.

5 фото Фото: «Бумаги»

На этом участке побывал корреспондент «Бумаги». Территория не охраняется, на ней остались вагончики для строителей и техника. Охраны на территории замечено не было. К площадке успели провести асфальтированную дорогу, а также установить две остановки и провести канализацию.

Документы с планами инвестиций были отправлены в муниципалитет Гатчины еще в 2018 году, комментирует Лемендик. Даже за неделю до начала полномасштабного вторжения сами украинские власти не верили в реальность такого сценария, «поэтому «Метапринт» не мог его предвидеть в 2018 году», говорит он. И повторяет, что с началом войны проектно-строительная деятельность была остановлена.

Клиенты пока на связи

«Мы очень давно работаем с «Метапринтом», лет 6-7», - говорит менеджер по закупкам российской компании-клиента «Метапринт», она производит средства по уходу за автомобилями.

По его словам, речи о том, что российский «Метапринт» закрывается, меняет собственника или существенно сокращает производство, не шло. «Вроде бы все работают в штатном режиме. Мы постоянно общаемся с руководством компании, последний раз в августе, до этого - в июне и июле. Пара позиций у них действительно ушла, они предупредили, что не могут больше возить их из Эстонии. А то, что производили здесь, продолжают поставлять», - говорит он. Руководитель Аэропрома Олег Елагин отказался отвечать на вопросы журналиста. Связаться с руководителями других российских компаний системы Metaprint не удалось.

3 фото Так выглядит московский офис Метапринт Фото: dv.ee

В конце 2022 года - начале 2023 года эстонская компания предупредила, что «не сможет больше завести в Россию» баллоны определенного типа, рассказал гендиректор и владелец еще одного клиента Metaprint из Тюмени Юрий Холодилин. Закупать у российских заводов Мартти Лемендика ему «не предложили». Поэтому он не может сказать, уходят ли российские заводы Metaprint с рынка.

«Те, кто с головой дружит, не уходят - любая война рано или поздно закончится, а если уйти, то место быстро займут другие». Юрий Холодилин гендиректор Тюменских аэрозолей

Лемендик не знает, получится ли уйти

Представители Stark Logistics и премьер Кая Каллас говорили о том, что перевозчик помогает Metaprint уйти с российского рынка.

«Прекращение деятельности организации не планируется», - говорится в аудиторском заключении на годовой отчет ООО «Метапринт», опубликованном в марте 2023 года.

На прямой вопрос о том, собирается ли он закрывать свои российские предприятия и когда, Лемендик ответил, что «деятельность компании была направлена на уход с рынка» и что он «не знает», чем этот процесс закончится. Он пояснил, что не представляет, как организована процедура ликвидации компаний в России и не берется ничего заранее гарантировать.

«На тот момент, когда было принято решение, мы хотели двигаться в этом направлении. Получится ли это сделать, я сегодня не знаю», - написал он журналисту.

На вопрос о том, означает ли это, что утверждения Stark Logistics не соответствуют действительности, Лемендик вновь повторил, что деятельность компании была направлена на уход с рынка и что это долгий и сложный процесс. «Stark Logistics была подчинена этому процессу», - сказал он.

В России эстонскую компанию держит дебиторская задолженность - не все клиенты расплатились, объясняет владелец. «На начало войны долг перед ООО «Метапринт» приближался к миллиарду рублей», - говорит он. Немедленная приостановка поставок контрагентам усложнила бы взыскание их долгов, считает он, «другими словами, мы бы оставили этот объем капитала в подарок российской экономике».

«Вместо этого мы решили внедрить чрезвычайно сложный план управления дебиторской задолженностью, при котором мы могли бы по-прежнему удерживать наших клиентов, платящих нам, сокращая поставки. Такая стратегия привела нас к ситуации, когда нам удалось вернуть в Эстонию 2/3 массы выданных кредитов. Объявление об уходе с рынка сделало бы описанную выше стратегию бессмысленной, поскольку у клиентов не было бы ни малейшего мотива погашать свои долги», - уверен Лемендик. По его словам, это и называется деятельностью, направленной на уход с рынка.

В России, по его словам, производство сокращалось весь 2022 год (на 23%) по сравнению с высоким 2021 годом. Однако оно было точно таким же, как в 2018-2020 годах.