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Ярослав Тавгень

5 сентября 2023 в 13:24









После ареста: что происходит с компаниями Турыгина и Потапенко?

Офис Polybius в 2018 году. Фото: Patrik Tamm

В ноябре 2022 года ФБР и эстонская полиция задержали криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор они находятся под арестом в ожидании решения о выдаче США. Что сейчас происходит с их компаниями?

Турыгину и Потапенко принадлежат 16 предприятий – все находятся в холдинге Burfa Capital.