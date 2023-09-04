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dv.ee

4 сентября 2023 в 13:42









Новая зерновая война: Украина угрожает Евросоюзу судебным иском

Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Christoph Hardt

Украина угрожает подать в суд на Евросоюз в том случае, если будут продлены ограничения на ввоз украинского зерна, пишет Politico.

По данным издания, Украина хочет подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на пять стран Евросоюза, если ЕС продлит ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.