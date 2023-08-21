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Алексей Шишкин

21 августа 2023 в 8:55









Украина модернизирует порты на Дунае для вывоза зерна, ЕС обещает поддержать субсидиями

Зерновой терминал. Фото иллюстративное. Фото: Hannelore Foerster, Bloomberg, Scanpix

Украина планирует развивать совместную с Румынией инфраструктуру на юго-западе страны, а также инвестировать в Дунайский портовый кластер, чтобы усилить свой экспортный потенциал. В свою очередь в ЕС обсуждают возможность субсидирования вывоза продовольствия из Украины для поддержания международного рынка зерна.

«Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать приграничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, сейчас Киев стремится восстановить черноморские коридоры для экспорта украинского зерна и другой продукции уже вне рамок прежней «зерновой сделки». На прошлой неделе первый контейнеровоз уже успешно прошел маршрут из Одессы до Стамбула.

Одновременно Европейская комиссия рассматривает субсидирование поставок украинского зерна на мировые рынки, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на польские источники. По данным агентства, помощь ЕС в экспорте продовольствия обсуждается на встречах представителей Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии и Украины, а также еврочиновников.

Согласно сообщению, ориентировочная стоимость субсидий может составлять около 30 евро на тонну зерна. Поддержка ЕС может стать ответом на национальные запреты на экспорт украинского продовольствия в соседние с Украиной страны. Такие ограничения для защиты местных фермеров ввели пять стран-членов ЕС, включая ключевого партнера Киева, Польшу.

Сейчас запрет действует до конца сентября 2023. Пять стран стремятся обеспечить, чтобы потенциальные субсидии сопровождались решением о продлении запрета до конца 2023 года. Однако большинство членов Евросовета не поддерживают ограничения на экспорт украинского зерна.

Консультации проходят на фоне усилий России по заключению новой «зерновой сделки» без участия Украины. Как следует из служебной переписки между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, попавшей в распоряжение немецкого таблоида Bild, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки. Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

Встреча по российским поставкам должна была состояться в Будапеште на минувших выходных. Россию на ней должен был представлять глава Татарстана Рустам Минниханов, о результатах встречи пока не сообщается. Публично инициатива Москвы анонсирована также не была.