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5 сентября 2023 в 6:47









Алар Карис: Кая Каллас должна была сразу же уйти в отставку

Президент Алар Карис. Фото: Andras Kralla

Президент Эстонии Алар Карис, который встретился в понедельник с председателями парламентских партий, заявил, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале кризиса, пишет rus.err.ee.

«Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы», – подчеркнул Карис.

В интервью, которое покажут в передаче ETV Pealtnägija в среду, президент также говорит, что Каллас могла бы уйти в отставку.

«Понятно, что это достойный сожаления случай. Я не хочу ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был главой правительства, то, скорее всего, отреагировал быстрее и принял четкое решение», – сказал Карис, добавив, что проблема бы не ушла, но и не обострилась бы до того уровня, когда президенту приходится говорить об этом вопросе на встречах с зарубежными коллегами.

«Моя рекомендация премьер-министру – она сама примет решение – но я бы рекомендовал, правда, приехать в Кадриорг для начала. С заявлением или без него, но поговорить об этом вопросе», – заявил в интервью Карис.