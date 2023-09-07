    Компания известных предпринимателей движется к банкротству

    В число владельцев OÜ Real Estate Builders входят бизнесмены Танель Тарум и Мартин Вахтер, которые известны своей деятельностью в предприятии 1Partner. Фото сделано в 2014 году.Фото: Eiko Kink

    Компания Real Estate Builders подала заявление о банкротстве. Среди руководителей компании – сотрудники известного агентства по недвижимости 1Partner.

    Real Estate Builders принадлежит трем предпринимателям: Айвару Пихлаку (50%), который также является юристом, Танелю Таруму (25%), партнеру 1Partner Arendus, и Мартину Вахтеру (25%), который также руководит 1Partner.

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