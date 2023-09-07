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dv.ee

7 сентября 2023 в 14:04









У Эстонии самый глубокий спад в Европе

Падение ВВП Эстонии продолжается. Фото: Лийз Трейманн

Экономика еврозоны практически не изменилась за второй квартал, следует из данных Евростата. Но в Эстонии ВВП продолжает снижаться и демонстрирует худшую динамику во всей Европе.

ВВП в зоне евро вырос на 0,1% во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом. Такой темп держится уже два квартала подряд. Занятость тоже практически неизменна, но динамика положительная – рост 0,2%.

В ЕС «экономика стабильна», говорится в сводке Евростата , тогда как в первом квартале был рост на 0,2%.

Быстрее всего ВВП рос в Литве (+2,9%), Словении (1,4%) и Греции (+1,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).

В Эстонии ВВП продолжает снижаться, но не такими быстрыми темпами. В апреле-июне он потерял 0,2%. Тогда как в первом квартале спад был на 0,7%.

Впрочем, если сравнивать с тем же показателем предыдущего года, то ВВП Эстонии падает быстрее всех – на 3%.

По мнению аналитиков Bloomberg, свежие данные Евростата указывают на слабость экономики еврозоны. Во второй половине года экономика еврозоны может стагнировать или даже незначительно снизиться, пишут аналитики.