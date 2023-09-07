    Украина впервые получит деньги российских олигархов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве 6 сентября 2023 года.Фото: BRENDAN SMIALOWSKI, Scanpix

    США впервые передадут Украине средства, конфискованные у российских олигархов, как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пока речь о 5,4 миллиона долларов. Возможно, это будут деньги Константина Малофеева.

    «Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Теперь они будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов. Те, кто способствовал военной агрессии Путина, должны заплатить за это», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве.
    Госдепартамент США уточнил, что деньги направят в рамках большого пакета помощи на 1 миллиард долларов. О деньгах каких именно российских олигархов идет речь, он не сказал.
    5,4миллиона долларов конфискованных активов российских олигархов направят США для поддержки и реабилитации украинских ветеранов.
    Однако именно столько – 5,4 миллиона – было конфисковано у Константина Малофеева в США и о передаче этих средств Киеву неоднократно объявлялось ранее, напоминает «Коммерсант».
    Также помощь будет включать:
    175 миллионов – на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.
    100 миллионов – на обеспечение долгосрочных военных потребностей.
    90,5 миллиона – на гуманитарную помощь по разминированию.
    300 миллионов – на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.
    206 миллионов – на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.
    203 миллиона – на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, усиление ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством права и правосудием, а также на расследование военных преступлений, совершенных Россией.

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