Каллас: приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России
Граница Эстонии и России.Фото: Andras Kralla
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России, добавив, что ключевой в этом вопросе является Финляндия.
Ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают, поэтому ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии, пишет rus.err.ee.
Каллас подчеркнула, что ключевой страной в этом вопросе является Финляндия, и что она пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.
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