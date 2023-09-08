    Каллас: приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России

    Граница Эстонии и России.Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России, добавив, что ключевой в этом вопросе является Финляндия.

    Ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают, поэтому ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии, пишет rus.err.ee.
    Каллас подчеркнула, что ключевой страной в этом вопросе является Финляндия, и что она пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.

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