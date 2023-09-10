    Галерея: выборы нового председателя Центристской партии

    Юри Ратас сегодня на съезде Центристской партии.Фото: Liis Treimann

    Сегодня станет известно, кто станет новым председателем Центристской партии – Михаил Кылварт или Танель Кийк.

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