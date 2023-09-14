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Ярослав Тавгень

14 сентября 2023 в 9:27









Ляэнеметс: машины с российскими номерами надо конфисковать. Как так получилось, что они есть у жителей Эстонии?

Фото: Ярослав Тавгень

В четверг правительство объявило о том, что начинает консультации с экспертами из Налогово-таможенного департамента, чтобы выяснить, сможет ли Эстония юридически начать конфисковывать автомобили с российскими номерами. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс убежден, что это надо сделать.

«Санкции принимаются для того, чтобы их исполнять», – сказал он на пресс-конференции правительства. «Лично я убежден, что машины нужно конфисковать. И у меня возникает встречный вопрос: а как вообще так получилось, что у людей, живущих в Эстонии, есть машины с российскими номерами? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Допускаю, что могут быть и объективные причины», – предположил он.