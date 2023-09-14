Скончался бывший совладелец Olympic Entertainment Group Яан Корпусов
Яан Корпусов скончался в возрасте 65 лет.Фото: Andras Kralla
О смерти Корпусова сообщил портал Delfi, журналисты которого заметили некролог в газете Eesti Päevaleht.
Несколько лет назад Корпусов, бывший вторым по величине акционером Olympic, продал свою долю в компании почти за 54 млн евро. После этого его основной фирмой оставалась Hendaya Invest, основной задачей которой было инвестирование прибыли, полученной от продажи казино.