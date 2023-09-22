    Olerex и член правления компании получили подозрение в уголовном преступлении

    Фото: Andras Kralla

    Прокуратура подозревает компанию Olerex и члена ее правления Андреса Линна в подаче ложных данных о топливе, поступившем в Эстонию в конце прошлого года.

    Согласно подозрению, член правления Olerex Андрес Линнас дал указание сотрудникам в интересах компании предоставить Департаменту окружающей среды ложную информацию о топливе, прибывшем в Эстонию на танкере 30 декабря прошлого года.

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