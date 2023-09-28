    Защитники семьи из EKRE избавились от золота ради квартиры на Тоомпеа

    Небольшая улочка Кохту на Тоомпеа популярна у туристов. Именно здесь приобрел недвижимость фонд SAPTK.Фото: Erik Prozes

    Связанный с депутатом от EKRE Варро Вооглайдом Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) в прошлом году продал большую часть имевшихся на балансе драгоценных металлов и направил деньги доноров на покупку недвижимости в Старом городе Таллинна.

    Последний годовой отчет SAPTK показывает, что если в 2021 году на балансе фонда было 396 860 евро в драгоценных металлах, то сейчас в золоте и серебре хранятся только 94 605 евро.
    «В условиях ускоряющейся инфляции мы сочли правильным вложить вверенные нам донорами деньги в недвижимость, чтобы избежать существенного снижения ее стоимости», – говорится в отчете. «Квартиры в Старом городе и особенно на Тоомпеа ценны, их высокая рыночная стоимость сохраняется даже в нестабильные времена», – пишут защитники традиционной семьи.
    Учитывая предыдущие инвестиции в драгоценные металлы, SAPTK остался в плюсе. В 2021 году от продажи и переоценки вложений фонда был получен убыток в размере 10 461 евро, но в прошлом году была получена прибыль в размере 32 033 евро.
    В комментарии Äripäev депутат Рийгикогу Вооглайд подчеркнул, что одна квартира действительно была куплена, но это не инвестиция. «Это не инвестиции, а необходимая для деятельности площадь, которую сотрудники фонда используют для повседневной работы и на которой проходят встречи, встречи и обсуждения, организованные фондом», – пояснил Вооглайд. Он назвал «неуместным предположением» мысль, что SAPTK ожидает прибыли от приобретенной недвижимости.
    Вооглайд говорит, что приобретенная квартира на Тоомпеа на улице Кохту является лишь половинчатой мерой и на самом деле фонд хотел бы приобрести целый дом. Судя по отчетам SAPTK, для покупки недвижимости организация не могла взять кредит, поскольку банки опасаются выдавать займы коллективам, зависящим от пожертвований.

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