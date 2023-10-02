Нобелевскую премию по медицине присудили за мРНК-вакцины от COVID-19

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023
The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj