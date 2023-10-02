    Нобелевскую премию по медицине присудили за мРНК-вакцины от COVID-19

    В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».

    Премия в области медицины и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. 3 октября будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября – по химии, 5 октября – по литературе, а 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 9 октября, пишет «Медуза».
    Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека».

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