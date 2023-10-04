Десяткам тысяч землевладельцев придется впервые уплатить земельный налог
В среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента (НТД) с сегодняшнего дня открыт обзор прогноза земельного налога на 2024 год.
Окончательное обязательство по земельному налогу на 2024 год налоговики рассчитают по состоянию на 1 января 2024 года.Фото: Рауль Меэ
В связи с проведенной в прошлом году регулярной оценкой земель произошло скачкообразное увеличение количества людей, чей земельный налог составляет более пяти евро – это означает, что уже скоро они получат от НТД налоговое уведомление, сообщает пресс-служба департамента.
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