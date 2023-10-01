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dv.ee

1 октября 2023 в 13:35









В Эстонии планируют ввести лимонадный налог

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 1 января 2025 года правительство планирует обложить налогом сладкие напитки, содержащие не менее 5 граммов сахара на 100 мл или содержащие подсластители, пишет rus.err.ee.

«Этот налог уже введен во многих странах. На этот счет существуют исследования, данные и статистический результат. И, конечно, позитивное влияние есть. Что касается сладких напитков: все, что негативно сказывается на здоровье человека, у нас уже обложено акцизом, например, алкоголь и сигареты. Поскольку это не продукт первой необходимости, то и его стоит обложить налогом», – пояснила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Кристина Келер.

Осенью 2017 года лимонадный налог в Эстонии уже пытались ввести, но президент Керсти Кальюлайд тогда не дала своего согласия, обосновав это тем, что положения закона противоречат Конституции, а также принципам равенства и юридической ясности.

«Планируя налоговые изменения, и затем в ходе переговоров по бюджету, мы достигли соглашения о введении налога на подслащенные напитки в 2025 году», – подтвердила министр здоровья Рийна Сиккут.

Формула налога и его размер пока неизвестны, однако Министерство финансов рассчитывает на дополнительные поступления в размере 25 млн евро от этого налога.