    В Эстонии планируют ввести лимонадный налог

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    С 1 января 2025 года правительство планирует обложить налогом сладкие напитки, содержащие не менее 5 граммов сахара на 100 мл или содержащие подсластители, пишет rus.err.ee.

    «Этот налог уже введен во многих странах. На этот счет существуют исследования, данные и статистический результат. И, конечно, позитивное влияние есть. Что касается сладких напитков: все, что негативно сказывается на здоровье человека, у нас уже обложено акцизом, например, алкоголь и сигареты. Поскольку это не продукт первой необходимости, то и его стоит обложить налогом», – пояснила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Кристина Келер.
    Осенью 2017 года лимонадный налог в Эстонии уже пытались ввести, но президент Керсти Кальюлайд тогда не дала своего согласия, обосновав это тем, что положения закона противоречат Конституции, а также принципам равенства и юридической ясности.
    «Планируя налоговые изменения, и затем в ходе переговоров по бюджету, мы достигли соглашения о введении налога на подслащенные напитки в 2025 году», – подтвердила министр здоровья Рийна Сиккут.
    Формула налога и его размер пока неизвестны, однако Министерство финансов рассчитывает на дополнительные поступления в размере 25 млн евро от этого налога.

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