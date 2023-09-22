    Глава Swedbank о банковском налоге: это не деньги государства

    Глава Swedbank в Эстонии Олави Лепп предупреждает о рисках налога на банкиФото: Лийс Трейман

    Неделю назад лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс предложил обложить местные банки дополнительным налогом на прибыль по примеру Литвы. По мнению главы Swedbank в Эстонии Олави Леппа, подобный налог еще выйдет Литве боком.

    Как отметил в интервью Raadio Äripäev руководитель эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп, введением банковского «налога солидарности» наши южные соседи оказали себе медвежью услугу.
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