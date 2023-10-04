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dv.ee

4 октября 2023 в 10:01









Yle: в Финляндии возник дефицит макарон

Макароны большинства форм в Финляндии по-прежнему доступны. Но купить рожки стало проблемой. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO/Manfred Segerer, Scanpix

С полок магазинов в Финляндии почти исчезли макароны в форме рожков. Это связано с ростом спроса и отзывом продукции крупным местным производителем.

О проблемах с доступностью макарон пишет Yle . По данным издания, дефицит нынешней осенью связан с отзывом продукции фирмой Myllyn Paras в июне. Тогда одна из крупнейших продовольственных компаний Финляндии была вынуждена изымать продукцию из оборота. Причиной стала неисправность, которая привела к попаданию металлических деталей в упаковку. С тех пор нормализовать работу предприятия так и не удалось.

Эмели Бонтесс де Филиппис, менеджер завода Myllyn Paras в Хювинкяя, не рискует предсказать, когда ситуация с поставками макарон нормализуется. «Сейчас мы набираем обороты производства. Наличие макаронных изделий в магазинах по-прежнему связано с нашими производственными мощностями, поскольку запасов практически не осталось», – отметила она.

Также Бонтесс де Филиппис свидетельствует, что к дефициту привел существенный рост спроса на пасту.