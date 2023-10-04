Yle: в Финляндии возник дефицит макарон

Макароны большинства форм в Финляндии по-прежнему доступны. Но купить рожки стало проблемой. Фото иллюстративное.Фото: IMAGO/Manfred Segerer, Scanpix
С полок магазинов в Финляндии почти исчезли макароны в форме рожков. Это связано с ростом спроса и отзывом продукции крупным местным производителем.
О проблемах с доступностью макарон пишет Yle. По данным издания, дефицит нынешней осенью связан с отзывом продукции фирмой Myllyn Paras в июне. Тогда одна из крупнейших продовольственных компаний Финляндии была вынуждена изымать продукцию из оборота. Причиной стала неисправность, которая привела к попаданию металлических деталей в упаковку. С тех пор нормализовать работу предприятия так и не удалось.
Эмели Бонтесс де Филиппис, менеджер завода Myllyn Paras в Хювинкяя, не рискует предсказать, когда ситуация с поставками макарон нормализуется. «Сейчас мы набираем обороты производства. Наличие макаронных изделий в магазинах по-прежнему связано с нашими производственными мощностями, поскольку запасов практически не осталось», – отметила она.
Также Бонтесс де Филиппис свидетельствует, что к дефициту привел существенный рост спроса на пасту.
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