    Неуловимый Джо: мера поддержки для пострадавших от войны, которая никому не нужна

    Война. Дым после ракетной атаки на Львов (иллюстративное фото)Фото: Юрий Дьячицын, Scanpix

    До 30 ноября предприятия могут подать заявку на поддержку, предусмотренную для компаний, которые хотят уйти с российского рынка либо пострадали от энергетического кризиса в связи с войной в Украине. Эту меру внедрили год назад, и ей до сих пор никто не воспользовался.

    Летом 2022 года государство создало «Чрезвычайное поручительство по кредиту для поддержания экономики» – меру поддержки от KredEx, позволяющую получить от государства банковскую гарантию на сумму до 10 миллионов евро. Мера разработана для того, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от войны в Украине или в результате роста цен на энергию.

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