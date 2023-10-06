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6 октября 2023 в 8:32









Цены на центральное отопление в Эстонии снизятся в этом году на 15-20%

Фото: Shutterstock

Цены на центральное отопление в этом году понизятся примерно на 15% в сравнении с прошлым годом, а в столице – и вовсе на 20%, пишет rus.err.ee.

«С момента окончания последнего отопительного периода мы дважды снижали цену. Сейчас наши цены на 20% ниже, чем в предыдущий отопительный период. С ними мы и вступаем в новый отопительный сезон», – сказал председатель правления Utilitas Tallinn Роберт Китт.

Зимой цены на газ могут сохраниться на том же уровне.

«Газа сейчас на рынке достаточно. Все хранилища уже полные. По прогнозам, зима будет довольно теплая, и тогда спрос на газ уменьшится», – пояснил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

«Если сравнивать цены на теплоснабжение конца прошлого года с нынешними, то в среднем цены упали на 14-15%. Из 170 регионов сети по всей Эстонии изменению цен подвергнутся две трети – и для большинства они упадут», – добавил глава отдела Департамента конкуренции Маргус Казепалу.