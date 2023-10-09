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Лаура Сакс

9 октября 2023 в 9:38









В случае утечки ремонт Balticconnector может занять несколько месяцев

На фотографии компрессорная станция эстонско-финского газового соединения Balticconnector в Палдиски. Фото: Andras Kralla

Если выяснится, что падение давления в газопроводе Balticconnector вызвано утечкой, ремонтные работы могут занять несколько месяцев. Об это заявил финский оператор газовых сетей Gasgrid.

Напомним, в ночь на воскресенье в газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией упало давление. Причина аварии пока выясняется, подача газа через Balticconnector на данный момент перекрыта.