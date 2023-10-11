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dv.ee

11 октября 2023 в 8:08









Пожертвования Пруунсильда и Линнамяэ принесли «Отечеству» 150 000 евро

Парвел Пруунсильд продолжает щедро финансировать эстонскую консервативную политику. Фото: Andras Kralla

В третьем квартале партия «Отечество» получила 156 847 евро в виде финансовых пожертвований, львиную долю из которых, 100 000 евро, пожертвовал Парвел Пруунсильд, а еще 50 000 евро – Айвар Линнамяэ, пишет ERR.

Каспар Кокк пожертвовал 5000 евро, остальные пожертвования составили от 2 до 600 евро. Всего пожертвование «Отечеству» сделали 16 человек.

В третьем квартале «Отечество» получило государственную поддержку в размере 102 558 евро, членские взносы в размере 3445 евро были собраны со 119 членов, которые его заплатили, а 34 евро были заработаны на активах партии. В целом доходы «Отечества» в третьем квартале составили 262 884 евро.